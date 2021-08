Gina Carano star del thriller tratto dal romanzo White Knuckle

Gina Carano ritornerà su un set dopo il licenziamento da parte della Disney: l'attrice avrà il ruolo di una donna traumatizzata che cerca di ottenere vendetta. La sceneggiatura del film sarà firmata da Eric Red e si baserà sul suo romanzo White Knuckle.

Al centro della trama del thriller c'è una donna dal carattere forte che sopravvive a un tentato omicidio compiuto da un serial killer soprannominato White Knuckle. Tormentata da quanto accaduto e dall'incapacità dei poliziotti di trovare il colpevole, la donna unisce le forze con un camionista per porre fine al regno del terrore del killer.

Gina Carano sarà protagonista e produttrice del film che viene descritto come dall'atmosfera simile a Duel e Breakdown.

Le riprese si svolgeranno in Tennessee, Utah e Montana a partire dal mese di ottobre.

Gina Carano, Bob Chapek, CEO di Disney, difende il licenziamento: "Lo studio sostiene dei valori universali"

L'attrice ha dichiarato: "Sono completamente entusiasta nel creare questo thriller con The Daily Wire e Bonfire Legend. Sento di essere esattamente dove voglio e dove ho bisogno di trovarmi in questo momento della mia vita, mi sembra di avere le ali".

Il lungometraggio sarà disponibile in esclusiva per i membri di The Daily Wire negli Stati Uniti e in tutto il mondo.