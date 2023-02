Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati dopo 14 anni

La storia d'amore tra Gilles Rocca e Miriam Galanti è finita dopo quattordici anni, i due si sono lasciati. La notizia è stata data dai diretti interessati, in particolare Rocca ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram. Giles ha chiesto ai suoi follower di non chiedere spiegazioni sui motivi della rottura.

Il post di Giles Rocca è la conseguenza di alcune domande, che nei giorni sono diventate più insistenti, da parte dei fan che avevano notato che lui e Miriam Galanti non mettevano più foto di coppie. L'ex concorrente de L'isola dei famosi, per evitare i soliti rumors, "ed il gossip becero", ha preferito scrivere quello che era successo su Instagram ai suoi 82mila follower.

"Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità - ha scritto Giles Rocca - la risposta è una sola... dopo 14 anni d'amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita. È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io... il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile. Prima che la notizia possa essere riportata male dai giornali ho preferito farlo io. Spero che la morbosità del sapere il perché e il per come non si insinui nelle nostre vite. È stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con del gossip becero. Grazie".

Isola dei Famosi 2021, Giles Rocca non bacia Francesca Lodo che scoppia a piangere: in palio c'era la pasta

Durante la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, Giles Rocca più volte aveva manifestato il suo amore per la fidanzata, tanto da sembrare, per alcuni anche ossessivo. Nel 2021 erano circolate voci sulla loro rottura prontamente smentite dalla coppia.