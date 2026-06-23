Gigi e Vanessa - Insieme torna stasera su Canale 5 in replica: chi ci sarà nello show

Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada tornano in prima serata, in replica, con musica, racconti e tanti ospiti del mondo dello spettacolo

Stasera Canale 5 ripropone in replica la seconda puntata di Gigi e Vanessa - Insieme, lo show che vede protagonisti Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. Un varietà costruito attorno alla loro amicizia e alla voglia di condividere emozioni, musica e momenti di intrattenimento insieme a numerosi ospiti provenienti dal mondo della televisione, della comicità e della musica.

Il programma segna una nuova collaborazione tra i due artisti, che in passato avevano già conquistato il pubblico con 20 anni che siamo italiani (in onda però su Rai 1). Anche in questo caso il filo conduttore è il rapporto che li lega da tempo, trasformato in uno spettacolo fatto di esibizioni dal vivo, ricordi e incontri speciali.

Gli ospiti del 23 giugno

Anche la replica in onda in questo martedì 23 giugno propone una ricca parata di ospiti. Sul palco accanto a Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada si alterneranno infatti Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Andrea Pucci, Noemi, Ale e Franz, Sal Da Vinci, Gigi Finizio, Pierfrancesco Favino e Biagio Antonacci.

Tra performance musicali, racconti e momenti di spettacolo, il programma punta a valorizzare il lato più autentico dei suoi protagonisti e dei loro ospiti, accompagnati da una grande orchestra dal vivo. Una formula che unisce varietà e musica e che continua a rappresentare uno dei progetti televisivi più personali per Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada.

Le parole di Gigi D'Alessio sul rapporto con Vanessa Incontrada

A raccontare il legame che lo unisce alla conduttrice è stato lo stesso Gigi D'Alessio, tempo fa nel salotto di Verissimo. Il cantante napoletano ha spiegato come il loro rapporto vada oltre la semplice collaborazione professionale. "Il nostro è un incontro umano", ha raccontato D'Alessio. "Sul palco portiamo le persone, non solo gli artisti. Sia io che Vanessa non facciamo tv, ma per metterci insieme vuol dire che ne deve valere la pena".

Parole che descrivono bene anche lo spirito dello show, basato proprio sulla spontaneità e sulla complicità tra i due protagonisti. Il cantante ha poi aggiunto: "Con lei ho il piacere e la gioia di fare televisione. Vanessa si fida e si affida, se ha fiducia dice 'Quello che fai tu va tutto bene', quindi sento anche il peso della responsabilità non solo mia ma soprattutto sua [...] Lavorare con lei è una gita, una vacanza. Non è assolutamente lavoro".

Gigi e Vanessa - Insieme è andato in onda per la prima volta tra novembre e dicembre del 2025. Le puntate dello show sono in totale 3, e Canale 5 ha deciso di riproporle in replica senza tagli proprio durante queste prime settimane d'estate.

Disponibile anche su Mediaset Infinity in streaming, il programma tornerà martedì 30 giugno con l'ultima puntata.