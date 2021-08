Gigi D'Alessio, quinto figlio in arrivo: la sua nuova compagna, Denise Esposito, è incinta

Il settimanale Chi annuncia che Gigi D'Alessio diventerà padre per la quinta volta: il cantante e la compagna, Denise Esposito, stanno per avere un bambino. Il quinto figlio di Gigi dovrebbe nascere in autunno e, almeno per la ragazza 28enne, si tratterebbe del primo figlio.

D'Alessio, invece, è già padre di Claudio, Ilaria e Luca, avuti dall'ex moglie Carmela Barbato, e di Andrea, nato dieci anni fa dalla sua lunga relazione con Anna Tatangelo. L'artista napoletano ha fatto di tutto per tenere lontana dai riflettori la sua nuova fidanzata ma i paparazzi li hanno immortalati assieme più volte; in ogni caso Gigi e Denise, presto genitori, sono ormai una coppia consolidata. Un'amica di lei, a proposito della coppia, avrebbe dichiarato: "Il loro è vero amore, non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. La loro è una relazione bella, pulita e molto solida."

Ma chi è il "nuovo" amore di D'Alessio? Il cantante 54enne è legato a Denise, una bella avvocatessa napoletana, da circa un anno: i due infatti si sarebbero conosciuti la scorsa estate a Capri e dallo scorso inverno avrebbe iniziato a convivere tra Napoli e Roma.

I diretti interessati, almeno per il momento, non hanno confermato o smentito le dicerie diffuse dal settimanale Chi. Nel frattempo anche Anna Tatangelo, l'ex compagna di Gigi D'Alessio, ha un nuovo fidanzato: si tratta del rapper Livio Cori, tre anni più giovane di lei.