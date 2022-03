Gigi D'Agostino sulla sua malattia: "Le mie condizioni non sono migliorate"

Dopo tre mesi dal primo messaggio, Gigi D'Agostino è tornato a parlare della sua malattia: il disc jockey ha scritto sul forum 'Casa Dag', dove ha informato i suoi fan sulle sue condizioni di salute che, purtroppo, non sono migliorate. Lo scorso dicembre, D'Agostino ha rivelato di soffrire di una patologia che gli procura un dolore costante.

Le ultime notizie sullo stato di salute di Gigi D'Agostino risalivano al 15 gennaio, il DJ torinese aveva pubblicato sui social una sua foto mentre camminava con l'ausilio di un deambulatore. "Spero che questo nuovo anno mi doni un pò di pace e di forza", aveva scritto nella caption.

Oggi D'Agostino è tornato a parlare sul web, scrivendo sul forum 'Casa Dag', qui, il 54enne torinese, ha informato i fan sulle sue attuali condizioni, purtroppo la sua salute non è migliorata, rispetto al primo post dello scorso dicembre. Gigi, comunque, preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno, sostenendo che non ci sono stati peggioramenti. "Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate", si legge nel post "Però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti. Voglio pensare che sia un buon segno".

Quindi Il Capitano, come lo chiamano i suoi fans, ha ripreso il discorso sui dolori della malattia: "Certo la sofferenza consuma. Ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore. Ma il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo. Voglio credere che andrà così. Grazie per tutto l'affetto e la forza. Non potete immaginare nemmeno quanto mi aiutate. L'amore fa tantissimo". Gigi D'Agostino non ha mai specificato da quale patologia è stato colpito.