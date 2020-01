Giancarlo Magalli, incidente a Roma, auto distrutta: "lui è illeso per miracolo"

Grave incidente per Giancarlo Magalli, la Smart bianca del conduttore è distrutta, ma sua figlia Michela rassicura tutti: ecco come sta.

Giancarlo Magalli è rimasto coinvolto in un grave incidente nella giornata di ieri, a Roma, ma fortunatamente è rimasto illeso, anzi, come ha sottolineato Marcello Cirillo de I Fatti Vostri, è "vivo per miracolo". La figlia del conduttore ha rassicurato i fan confermando che Magalli sta bene, anche se l'auto è ridotta ad un catorcio.

Giancarlo Magalli era a bordo della sua Smart e stava percorrendo la Cassia, a Roma, quando ha perso il controllo dell'auto, che è andata a sbattere contro il guardrail. Fortunatamente la cintura di sicurezza e l'airbag hanno evitato che l'incidente avesse conseguenze mortali. Magalli è stato molto fortunato, ma al tempo stesso anche previdente. Nell'incidente sulla Cassia, è rimasto coinvolto anche un SUV, anche in questo caso senza conseguenze per la famiglia che era a bordo della macchina.

Marcello Cirillo, il cantante che ha affiancato a lungo Magalli ne I Fatti Vostri, si è trovato per caso sul luogo dell'incidente e ha spiegato che si è trattato di un miracolo: "L'auto è ridotta ad un cartoccio, non si poteva credere che qualcuno potesse uscire vivo da quelle lamiere. Giancarlo è stato un miracolato."

La figlia di Giancarlo Magalli, Michela, ha voluto rassicurare tutti con una foto pubblicata sulle sue stories di Instagram. "Qui tutti bene", scrive a commento della prima foto in cui è insieme al padre. Con la foto successiva, quella di una tavola apparecchiata per la cena, Michela Magalli conclude saggiamente: "Uno spaghetto e passa la paura".