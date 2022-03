Giancarlo Esposito nel remake della miniserie BBC The Driver

Giancarlo Esposito sarà un tassista che si mette nei guai collaborando con la criminalità organizzata nella miniserie remake The Driver.

L'attore di Better Call Saul Giancarlo Esposito si è unito cast del remake di The Driver, miniserie inglese BBC del 2014 creata da Daniel Brocklehurst e Jim Poyser.

Breaking Bad: un primo piano di Giancarlo Esposito nell'episodio I.F.T

La miniserie originale vedeva protagonista David Morrisey nei panni del tassista Vince McKee, il quale scopre che la sua vita sta prendendo una svolta inaspettata dopo aver accettato l'offerta di fare da autista per una gang criminale.

Brocklehurst, Theo Travers e Sunu Gonera stanno lavorando al nuovo show, che traspone la storia a New Orleans dove il tassista interpretato da Giancarlo Esposito si mette nei guai quando accetta di guidare per un gangster dello Zimbabwe noto per lo sfruttamento di immigrati privi di documenti nei porti meridionali degli Stati Uniti.

Breaking Bad: Giancarlo Esposito sogna un prequel su Gus Fring

"Sono al settimo cielo eccitato, entusiasta e ispirato a collaborare con la rete stellare e il team creativo di AMC", afferma Esposito. "Grazie per aver creduto in me. È bello essere tornato a casa".

A breve rivedremo Giancarlo Esposito nella sesta e ultima stagione di Better Call Saul, in arrivo il 18 aprile.