Gian Maria Volonté: l'omaggio al centro di Presente Italiano 2024

Presente Italiano 2024, festival interamente dedicato al cinema italiano ideato e diretto da Michele Galardini, dedicherà un omaggio all'attore Gian Maria Volonté, a 30 anni dalla sua scomparsa. Questo l'evento clou della manifestazione che si terrà a Pistoia dal 15 al 21 novembre.

Dopo Massimo Troisi, Marcello Mastroianni, Stefania Sandrelli e Totò, il festival dedica a Volonté il manifesto realizzato dalla graphic designer Margherita Perugi che si ispira all'interpretazione di Volonté operaio in La classe operaia va in paradiso di Elio Petri, uno dei film in programma nell'omaggio insieme a Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Porte aperte, Sbatti il mostro in prima pagina e Sacco e Vanzetti.

"Dieci anni non sono pochi per un festival che vuole raccontare il presente del cinema italiano, soprattutto in una fase di fulminei e inaspettati cambiamenti" dichiara Michele Galardini. __"Prendere una posizione, in questo flusso, diventa necessario e allora noi scegliamo come immagine Gian Maria Volonté in La classe operaia va in paradiso e vi presenteremo un programma che parla di donne, lavoratori, amori tossici ma anche nuovi orizzonti affettivi, della natura e di un passato da ricordare, sempre"_.

Il manifesto di Presente italiano 2024 dedicato a Gian Maria Volontè

La giuria popolare

Contestualmente al lancio del manifesto, il festival apre la chiamata per partecipare alla selezione della giuria popolare di Presente Italiano (c'è tempo fino al 3 novembre). Compito della giuria sarà partecipare alle proiezioni dei 6 film in concorso e stilare, al termine di ognuna, un giudizio di merito espresso all'interno di una scala di valori da 1 a 6 (dove 6 rappresenta il voto più alto). La selezione è rivolta a residenti sul territorio italiano che siano maggiorenni (18 anni compiuti) al momento della presentazione della domanda, compilando il form online disponibile sul sito del festival. Il sorteggio avverrà pubblicamente il 6 novembre alle ore 19 e sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Festival.

Programma e informazioni su www.presenteitaliano.it.