Gialappashow stasera su TV8: anticipazioni, presentatrice, cast e ospiti del 6 novembre

Stasera su TV8 e, in simulcast, su Sky Uno e in streaming su NOW, alle 21:30, va in onda la quarta puntata di GialappaShow. Alla guida del programma torna Mago Forest, indiscusso padrone di casa che ogni settimana sarà affiancato da una co-conduttrice diversa.

GialappaShow del 6 novembre

Questa volta è l'attrice Greta Scarano ad affiancare il Mago Forest alla conduzione del programma, la settimana scorsa il suo ruolo è stato coperto da Sabrina Salerno.Ospite d'eccezione, all'iconico citofono e in studio, il comico Valerio Lundini.

Nuovi personaggi per Gigi & Ross, protagonisti di una gag esilarante nei panni di Colapesce e Dimartino.

Il cast di GialappaShow

Confermato tutto il cast comico della prima stagione, con vecchie conoscenze e nuovi personaggi. Torna Ubaldo Pantani con il nuovissimo format 4 Funerali. Nuove puntate di Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, che dopo Pechino Express intraprendono una nuova avventura televisiva.

Immancabili le incursioni di Ester Ascione, alias Brenda Lodigiani, che proporrà anche una particolare interpretazione della cantante Annalisa.

Rivedremo Stefano Rapone nei panni del Vice portavoce aggiunto del Governo, e nei nuovi panni dell'inviato sui red carpet, Antonio Ornano con il suo Brando Godano, e come allenatore di una squadra di calcio giovanile, Valentina Barbieri nella parodia di Ilary Blasi, e nella nuovissima parodia di Madame.

Alessandro Betti sarà ancora protagonista con il suo Fachiro Tandoori e, in più, riceverà in ogni puntata il prestigiosissimo premio Alluce di Donatello. Toni Bonji regalerà nuove perle di saggezza nell'intento di (de)motivare, e nei panni di un medico dello sport.

E, direttamente dal Baratro, tornano i ragazzi Cin Cin, ovvero Enrique Balbontin e Andrea Ceccon, vera rivelazione della scorsa stagione.