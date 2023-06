GialappaShow, Mago Forest e Valentina Lodovini conducono la puntata del 25 giugno: anticipazioni ed ospiti

Domenica 25 giugno su TV8 e, in simulcast, su Sky Uno, alle 21:30, va in onda la sesta puntata di GialappaShow con Giorgio Gherarducci e Marco Santin. Questa settimana, mago Forest sarà affiancato nella conduzione da Valentina Lodovini. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della serata.

Dopo la parentesi della quinta puntata, GialappaShow torna nella sua collocazione naturale della domenica. L'attrice Valentina Lodovini è la sesta co-conduttrice ad affiancare Mago Forest dopo Paola Di Benedetto, Melissa Satta, Cristina Chiabotto, Giulia Salemi e Federica Nargi.

Ospite della serata è Malika Ayan, la cantante sarà protagonista di una divertente intervista in studio e la sua inconfondibile voce coinvolgerà gli spettatori durante una ritmata performance musicale.

Valentina Barbieri, nei panni di Francesca Fagnani, intervisterà il cantante Elvis Presley durante un'improbabile puntata di 'Berve'. Antonio Ornano continua la divertente rubrica 'Brando Ornano Racconta'svelando i segreti del successo dei Måneskin.

Nel cast sono presenti numerosi altri volti storici della comicità italiana come Ubaldo Pantani, Stefano Rapone, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon. Sono pronti a far divertire il pubblico anche Brenda Lodigiani, Marcello Cesena, Alessandro Betti e Toni Bonji.

Con la loro proverbiale simpatia ed irriverente ironia, la Gialappa's Band commenterà i programmi tv più seguiti come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express ed Ex On the beach, oltre ai tormentoni del web.

A impreziosire il programma è prevista anche la partecipazione dei Neri Per Caso, oltre alla presenza del Maestro Vittorio Cosma.