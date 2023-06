GialappaShow, Mago Forest e Cristina Chiabotto conducono la terza puntata dello show: anticipazioni ed ospiti

Domenica 4 giugno su TV8 e, in simulcast, su Sky Uno, alle 21:30, va in onda la terza puntata di GialappaShow il programma che ha segnato il ritorno della Gialappa's Band in televisione con un proprio progetto. Questa settimana, mago Forest sarà affiancato nella conduzione da Cristina Chiabotto. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della serata

Domenica prossima, tra i momenti da non perdere dello show prodotto da Banijay Italia, l'intervista di Valentina Barbieri, nei panni di Francesca Fagnani, a San Francesco D'Assisi; la nuova puntata di '4 Motel' ambientata questa volta a Carate Brianza, in cui Ubaldo Pantani veste i panni di Bruno Barbieri; la spumeggiante Orietta Berti alias Brenda Lodigiani con un nuovo consiglio per gli acquisti.

A impreziosire la puntata altri volti storici della comicità italiana come Marcello Cesena, Antonio Ornano, Stefano Rapone, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon, Alessandro Betti e Toni Bonji.

Ospiti della puntata anche i Coma_Cose, che interpretano una versione inedita di Sweet Dreams degli Eurythmics accompagnati dalle sonorità dei Neri per Caso.

Con la loro irriverente e proverbiale ironia, la Gialappa's Band commenta i programmi tv più seguiti come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express ed Ex On the beach, oltre ai tormentoni del web, alcuni anche a tema sportivo.

Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois. La regia è di Andrea Fantonelli.