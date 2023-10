Giacomo Bevilacqua in live oggi su Twitch alle 17 per il Salotto cinefilo

Un ospite d'eccezione al Salotto cinefilo di Movieplayer.it. Oggi alle 17:00 il fumettista Giacomo Bevilacqua, autore di A Panda piace, sarà l'ospite della nostra rubrica e converserà con Antonio Cuomo del suo ultimo lavoro, la graphic novel Sono una testa di Panda. Appuntamento live su Twitch alle ore 17:00.

Le strisce di A Panda piace nascono nel 2008 e da allora questo alter ego dolce e buffo di Giacomo Bevilacqua non l'ha più abbandonato, facendo ritorno in varie forme anche se il fumettista ogni tanto lo tradisce per dedicarsi ad altro. Collaboratore per Panini, Bonelli e Bao Publishing, di recente Bevilacqua ha pubblicato la graphic novel Il suono del mondo a memoria e la storia in sei episodi Attica.

Di cosa parla Sono una testa di Panda

Giacomo Keison Bevilacqua è un fumettista, ma è anche un giovane padre. Vive a metà tra l'essere una persona e l'essere un personaggio, e infatti si raffigura come Testa di panda, il tramite umano delle emozioni che da sempre racconta nelle strisce di A panda piace. In un viaggio interiore diviso nei dodici mesi di un anno, riflette sulla propria condizione di autore e artista, e sulla difficoltà di accettarsi, di sentire di essere abbastanza, acuita dalla nascita di suo figlio. Un percorso di autoanalisi nascosto in un monologo che guarda oltre la quarta parete e si rivolge direttamente al lettore, in cui chi narra si mette a nudo con sincerità e con coraggio, e invita chi legge a non aver paura di chiedere aiuto, al bisogno.