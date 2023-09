Ghosted, Chris Evans commenta il punteggio basso su Rotten Tomatoes: 'Potevamo farlo meglio'

Chris Evans commenta il punteggio basso di Ghosted su Rotten Tomatoes rivelando come si sente a riguardo. Ghosted ha come protagonisti l'attore interprete di Captain America e l'attrice Ana de Armas ed è prodotto da Apple TV+. Il film ha ottenuto critiche negative sin dalla sua uscita anche se ha stabilito un record di spettatori per Apple TV Plus. In una recente intervista con GQ, Evans commenta le cattive recensioni ottenute dal film, cercando di riflettere sul perché Ghosted non ha avuto il successo sperato.

"Ghosted mi è sembrato un film di quelli con cui sono cresciuto, un film che forse non si vede più molto spesso. E la domanda è se il pubblico si sia stancato di questo tipo di film" ha detto Evans. L'attore ha poi aggiunto: "Non pensavo che il pubblico sia saturo di [questo genere di film], e continuo a pensare che non l'abbia fatto visto che tecnicamente abbiamo avuto successo in termini di spettatori. Alla critica non è piaciuto. Ma è più colpa del film che dell'appetito del pubblico. L'appetito c'è, è il film che deve essere fatto bene. Avremmo potuto fare meglio".

Ghosted: Chris Evans, Ana de Armas in una foto

Cosa ha detto la critica

Il punteggio del pubblico di Ghosted su Rotten Tomatoes è solo del 55%, il che significa che anche il pubblico non è stato troppo entusiasta del film. Il punteggio della critica invece è del 26%, ancora più basso. I critici hanno avuto da ridire su vari aspetti del film, tra questi la mancanza di chimica tra i protagonisti del film, Evans e De Armas che interpreta Sadie Rhodes. Il ruolo di protagonista femminile doveva essere originariamente interpretato da Scarlett Johansson che però ha dovuto abbandonare il film a causa di conflitti di programmazione. La critica ha individuato una grossa lacuna anche nelle scene d'azione, giudicate di pessima qualità.