Ghost Rider: Keanu Reeves è Johnny Blaze nella nuova fan art

Per alcuni fan, Keanu Reeves dovrebbe essere il nuovo Ghost Rider per Marvel, come dimostra una nuova fan art diffusa in rete.

Ghost Rider, personaggio della Marvel Comics, potrebbe tornare al cinema come vorrebbe Kevin Feige e i fan immaginano il protagonista Johnny Blaze con il volto di Keanu Reeves, come vediamo in una nuovissima fan art.

L'immagine ci mostra il possibile aspetto di Keanu Reeves nei panni di Ghost Rider, il motociclista che ha rinunciato alla propria anima, a seguito di voci (per adesso infondate) sulla sua partecipazione al nuovo progetto immaginato da Marvel. Queste notizie hanno ispirato l'artista digitale Yadvender Singh Rana (ultraraw26 su Instagram) a creare una nuova fan art.

Secondo le ultime news e dichiarazioni di Feige, i Marvel Studios potrebbero attivamente pianificare a porte chiuse il ritorno di Ghost Rider. Il ritorno di Blade, guidato da Mahershala Ali, è già in fase di sviluppo per la Fase 5 dell'MCU e potrebbe potenzialmente aprire la strada a proprietà horror soprannaturali simili a Ghost Rider nella Fase 6 o anche prima. Molti fan approverebbero senza dubbio Keanu Reeves nel ruolo di Johnny Blaze, trovando il suo stile di recitazione minimalista in corrispondenza con il personaggio rispetto all'approccio esagerato che ebbe Nicolas Cage nel film del 2007.

La speranza dei fan è alimentata anche dal fatto che Kevin Feige nei mesi scorsi aveva annunciato che lo studio era interessato a parlare con Keanu Reeves, in merito alla sua possibile partecipazione in qualche cinecomic dell'universo Marvel. Resta, quindi, da vedere se si tratterà davvero di Ghost Rider o se l'attore verrà scelto per qualche altro ruolo a noi ancora ignoto.