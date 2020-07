Ghost: Patrick Swayze, Demi Moore e la scena del vaso, i retroscena

La scena del vaso è indubbiamente una delle sequenze più memorabili di Ghost: Demi Moore e Patrick Swayze hanno mostrato un'alchimia senza precedenti e la scena è immediatamente passata alla storia come una delle più sensuali di sempre. Swayze ha dichiarato: "La scena del vaso è stata la cosa più sexy che abbia mai fatto sul set di un film."

Nella sceneggiatura originale di Ghost - Fantasma, Molly Jensen era una scultrice di granito, questo aspetto però non piaceva affatto a Jerry Zucker e il regista decise di cambiare la professione del personaggio in un vasaio. Demi Moore voleva che la scena in questione sembrasse autentica e così lei e Jerry Zucker hanno preso lezioni di ceramica.

Patrick Swayze e Demi Moore in una sensuale sequenza di Ghost - Fantasma

Dagli extras del DVD di Ghost - Fantasma si evince che la scena del "crollo" del vaso non era prevista dalla sceneggiatura, accadde per caso e quando gli attori se ne resero conto continuarono a recitare spontaneamente, improvvisando la sequenza che poi è stata utilizzata nel montaggio finale della pellicola.

Prima della sua morte, avvenuta nel 2009 per un cancro al pancreas, Swayze ha parlato con orgoglio della scena del vaso: "Ero davvero felice, e sollevato, a proposito della scena più difficile e più famosa del film", ha scritto l'attore nella sua autobiografia. "Demi ed io siamo riusciti a catturare un momento tra queste due persone rendendo tutto ciò che è accaduto più avanti nella storia molto più straziante ed emotivo."