Chad Stahelski, regista di John Wick, si occuperà del remake in inglese del film indiano Kill

Il regista e produttore Chad Stahelski ha annunciato che si occuperà dello sviluppo del remake in inglese del film indiano Kill.

Chad Stahelski, regista dei film della saga di John Wick, ha svelato che si occuperà della produzione del remake dell'action indiano Kill per conto di Lionsgate.

L'opera originale diretta da Nikhil Nagesh Bhat debutterà negli Stati Uniti il 4 luglio ed è il primo titolo che verrà distribuito da uno studio hollywoodiano in Nord America e nel Regno Unito.

Il nuovo progetto

In un comunicato stampa, Chad Stahelski ha lodato il film dichiarando: "Kill è uno degli action movie più vividi, folli e creativi che io abbia visto recentemente. Nikhil offre sequenze d'azione senza tregua che devono essere viste dal pubblico più ampio possibile".

Il regista e produttore ha aggiunto: "Svilupparne la versione inglese è entusiasmante, sarà complicato esserne all'altezza e non vedo l'ora di lavorare con Nikhil, Karan, Apoorva, Guneet e Achin per riuscirci".

Al centro della trama di Kill c'è Amrit, interpretato da Lakshya, che scopre come la sua amata Tulika (Tanya Maniktala) sia stata fatta fidanzare contro la sua volontà, decidendo quindi di salire a bordo di un treno con destinazione Nuova Delhi con lo scopo di bloccare il matrimonio combinato e riabbracciare la ragazza.

La situazione prende tuttavia una svolta inaspettata quando una gang armata sale sul treno e inizia a terrorizzare i passeggeri, costringendo Amrit a entrare in azione per salvarli.

Il lungometraggio originale avrà un remake in inglese prodotto da Jason Spitz e Alex Young tramite la 87Eleven Entertainment.