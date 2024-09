Ghost - Fantasma, Demi Moore approva Channing Tatum per il reboot: "È intelligente e talentuoso"

Pochi giorni fa è stata pubblicata da Variety un'intervista a Demi Moore, che ha ripercorso anche alcuni frangenti della sua carriera. Tra i film che hanno caratterizzato il suo percorso al cinema spicca Ghost - Fantasma di Jerry Zucker.

Classico dramma romantico, Ghost - Fantasma è uno di quei film, secondo l'attrice, che non dovrebbero essere mai ripresi per nuove versioni. Tuttavia, ha ammesso che l'eventuale presenza di Channing Tatum nel cast sarebbe una scelta felice.

Ghost 2.0

"Ci sono alcuni film che sarebbe meglio lasciare stare, ma dipende da come viene reinterpretato" ha spiegato Moore "Il successo di Ghost riguarda davvero l'alchimia. Pensate a Whoopi [Goldberg] che ha sostenuto la commedia in maniera magica. O a Tony Goldwyn, il ragazzo della porta accanto che è il più insospettabile dei cattivi. E la dolcezza e la virilità di Patrick Swayze".

Primo piano di Demi Moore in Ghost - Fantasma

Channing Tatum sarebbe una scelta perfetta:"È incredibilmente intelligente e talentuoso, chissà cosa potrebbe portare al film se il progetto andasse in porto". Ma Demi Moore tornerebbe nel ruolo di Molly Jensen?

"Dovrei vedere cosa si inventano" ammette l'attrice, che ha ricordato la celeberrima scena in cui il suo personaggio e quello di Patrick Swayze modellano l'argilla sul tornio sulle note di Unchained Melody:"A proposito, ero terribile a fare la ceramica in Ghost. Ho sentito che la ceramica ha avuto una rinascita durante la pandemia e le persone compravano i torni".

Il film ottenne un enorme successo mondiale e vinse due premi Oscar, alla miglior sceneggiatura originale per Bruce Joel Rubin e alla miglior attrice non protagonista per Whoopi Goldberg. Il cast del film è completato da Rick Aviles, Bruce Jarchow, Stephen Root, Vincent Schiavelli e Phil Leeds. Nel 2023, la casa di produzione di Channing Tatum, acquistò i diritti di Ghost - Fantasma con l'intenzione di realizzare una nuova versione per il cinema.