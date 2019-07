Ghost Draft: Yvonne Strahovski nel cast del film sci-fi con Chris Pratt

Ghost Draft avrà come protagonista Yvonne Strahovski accanto a Chris Pratt, scelto come star del film diretto da Chris McKay.

Il progetto è un lungometraggio sci-fi prodotto da Skydance e sarà ambientato nel futuro.

Nel film Ghost Draft si racconterà la storia di un uomo, parte affidata a Chris Pratt, coinvolto in una guerra in cui il destino dell'umanità risiede nella sua capacità di confrontare il proprio passato. Yvonne Strahovski, se le trattative con la produzione si concluderanno nel migliore dei modi, avrà il ruolo di una donna che il protagonista incontra nel futuro e ha un legame con il suo passato.

Le riprese del film inizieranno in estate e la sceneggiatura è stata firmata da Zach Dean, mentre tra i produttori ci sarà anche l'esperto David S. Goyer.

Strahovski è attualmente tra i protagonisti della serie The Handmaid's Tale in cui ha il ruolo di Serena, la donna con cui la protagonista deve fare i conti nel tentativo di salvare le sue figlie dal destino di trascorrere la propria esistenza a Gilead. L'attrice, recentemente, ha fatto parte anche del cast di film come The Predator e All Is See is You.

Chris Pratt è invece apparso in Avengers: Endgame, il film campione d'incassi diretto dai fratelli Russo e ritornerà in futuro su un set Marvel in occasione del terzo capitolo di Guardiani della Galassia.

