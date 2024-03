Teacup, Yvonne Strahovski protagonista della nuova serie con James Wan produttore esecutivo

La star di The Handmaid's Tale scelta per la nuova produzione horror basata sul besteller L'invasione di Robert McCammon.

Yvonne Strahovski, conosciuta principalmente per il ruolo di Serena Joy Waterford nella serie The Handmaid's Tale, interpreterà il ruolo della protagonista della nuova serie Teacup, prodotta da Peacock e ispirata al bestseller del New York Times, L'invasione, scritto da Robert McCammon.

Yvonne Strahorvski nell'episodio 'Chuck versus the DeLorean' della serie tv Chuck

La serie segue un gruppo disparato di persone nella Georgia rurale costrette ad unirsi di fronte ad una minaccia misteriosa per sopravvivere. James Wan e Rob Hackett sono i produttori esecutivi dello show, insieme a Ian McCulloch, con Atomic Monster e Universal Studio Group.

La protagonista

Per il ruolo di Serena Joy Waterford in The Handmaid's Tale, Yvonne Strahovski ha ricevuto una nomination agli Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica, e una nomination al Golden Globe come miglior attrice non protagonista in una serie, miniserie o film per la televisione.

Di recente, Strahovski è apparsa in Scrambled, presentato al SXSW Film Festival nel 2023. Nel 2021 ha recitato al fianco di Chris Pratt nel film La guerra di domani per Amazon Studios, prima di interpretare la protagonista nella serie Stateless. Tra le varie partecipazioni a serie tv spiccano quelle in Chuck, Dexter e The Astronaut Wives Club.