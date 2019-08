Ghost Draft: Betty Gilpin e J.K. Simmons nel cast?

Ghost Draft, il film con protagonista Chris Pratt, dovrebbe avere nel suo cast Betty Gilpin e J.K. Simmons.

Il progetto, di genere sci-fi, sarà prodotto da Paramount e Skydance e alla regia ci sarà Chris McKay (Robot Chicken).

Il thriller Ghost Draft sarà ambientato nel futuro e racconterà la storia di un uomo, personaggio affidato alla star di Guardiani della Galassia Chris Pratt, che si ritrova coinvolto in una guerra. Il destino dell'umanità sarà proprio nelle sue mani e nella sua capacità di confrontarsi con il proprio passato. Betty Gilpin, la star di GLOW (potete leggere la nostra recensione della terza stagione), e J.K. Simmons sono attualmente impegnati nelle trattative con la produzione e non sono stati diffusi i dettagli dei ruoli che otterrebbero in caso venisse raggiunto l'accordo.

Nel cast ci sarà anche l'attrice Yvonne Strahovski, la protagonista di The Handmaid's Tale.

La sceneggiatura del film sarà scritta da Zach Dean, già autore di 24 Hours to Live. Le riprese dovrebbero iniziare nelle prossime settimane.