GFVip 6, polemica per le parole di Katia Ricciarelli su Manuel Bortuzzo

Nuova polemica per le parole di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 6: questa volta il soprano ha avuto da ridire sul fatto che Manuel Bortuzzo non abbia chiuso la porta del giardino. Secondo Katia, se Manuel può aprirla può anche richiuderla, ma la sedia a rotelle, che il nuotatore usa per muoversi, gli impedisce certi movimenti, tra cui quello criticato dalla Ricciarelli, come ha sottolineato un amico di Bortuzzo sul web.

Katia Ricciarelli in questo Grande Fratello Vip 6 ha tenuto molto spesso atteggiamenti che hanno fatto discutere il web, le sue frasi, al limite della squalifica, sono state perdonate dagli autori del programma e da Alfonso Signorini ma fuori dalla casa non tutti sono stati così indulgenti verso il soprano. Recentemente Imma Battaglia ha accusato la Ricciarelli di "omofobia interiorizzata", riferendosi ad alcune parole usate dal soprano verso la compagna Eva Grimaldi.

Nelle ultime ore sempre Katia si è mostrata insofferente verso Manuel Bortuzzo, il concorrente che, come sappiamo, è costretto a vivere su una sedia a rotelle dopo essere stato colpito da un proiettile fuori da una discoteca. Tutto è successo mentre l'ex moglie di Pippo Baudo e Manila Nazzaro giocavano a carte sedute al tavolo vicino la veranda. L'ex Miss Italia è stata raggiunta da alcuni spifferi e ha chiesto di chiudere la porta, poi quando ha capito chi l'aveva lasciata socchiusa ha detto "Ah no, è Manuel". Katia Ricciarelli, infastidita si è alzata per chiudere la porta, poi, abbassando il tono di voce, ha sussurrato alla Nazzaro "onestamente, come l'ha aperta può anche chiuderla!". Manila ha preferito cambiare discorso dicendo che Manuel abbandonerà il reality tra il 14 e il 17, pare che debba sottoporsi a delle visite mediche "Non me l'ha detto personalmente perché si è un po' allontanato. Mi dispiace tanto", ha precisato l'ex Miss Italia.

Ad intervenire contro Katia Ricciarelli è stato uno dei migliori amici di Manuel: Davide Ismaele ha scritto sui social "Katia, ti ho difeso quando eri difendibile...adesso rasenti il ridicolo! Eppure sei una donna datata... fatti prestare la carrozzina da Manuel domani e facci vedere "onestamente", quanto sei brava tu a chiudere e aprire le porte da seduta...cafona".