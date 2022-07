GF Vip Party: Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli verso la conduzione

La nuova edizione del GF Vip Party sarà condotta da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli: l'indiscrezione arriva da TV Blog, i due ex gieffini saranno alla guida dell'appuntamento bisettimanale ospitato dalla piattaforma Mediaset Infinity.

Mentre si va formando il cast del Grande Fratello Vip 7, l'ultima indiscrezione riguarda l'ingresso nella casa più spiata d'Italia di Antonino Spinalbese, gli autori del programma hanno deciso di chiamare alla guida del GF Vip Party a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. L'indiscrezione di TV Blog conferma la tendenza ad affidare la conduzione a personaggi che abbiano una forte fanbase in modo da mandarlo in tendenza su Twitter, lo scorso anno furono scelti Giulia Salemi, fidanzata di Pierpaolo e Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Il GF Vip Party viene trasmesso in streaming solo su Mediaset Infinity, il programma va in onda poco prima del Grande Fratello Vip, sia il lunedì che il venerdì, e accompagna la prima parte del reality con ospiti che commentano in diretta quello che sta succedendo in studio.

Nel frattempo gli indizi seminati da Alfonso Signorini in queste settimane hanno indicato in Chadia Rodriguez, Pamela Prati, George Ciupilan e Ciro Ferrara, i prossimi concorrenti del reality, oltre a Spinalbese. Nelle scorse settimane si era parlato anche della partecipazione di Rita Dalla Chiesa ma il destino dell'ex conduttrice di Forum non è stato ancora chiarito.