GF Vip, Myriam Catania e Quentin Kammermann si sono lasciati

Myriam Catania e Quentin Kammermann si sono detti addio: è stato il pubblicitario francese a rendere nota la notizia attraverso le sue storie di Instagram. I due stavano insieme dal 2016 e sono diventati nel frattempo genitori di un bimbo, nato nel 2017.

La storia d'amore tra Myriam Catania e Quentin Kammermann è arrivata ai titoli di coda. I due si erano conosciuti nel 2016, all'epoca l'attrice e doppiatrice aveva da poco divorziato da Luca Argentero, che aveva sposato nel 2010 dopo 5 anni di fidanzamento. L'annuncio è stato dato da Quentin Kammermann nelle storie di instagram, il pubblicitario ha spiegato che la decisione è stata presa "dopo tante riflessioni e tanti tentativi di lavorare sulla nostra storia d'amore" e poi "Myriam ed io siamo giunti alla conclusione che non potremo più crescere come coppia".

Myriam ha partecipato al Grande Fratello Vip 5, in quell'occasione il compagno era entrato nella casa per farle una sorpresa. La Catania, dopo qualche settimana, aveva chiesto ai compagni di nominarla perché voleva riunirsi con la famiglia. Su Instagram il francese ha rivissuto gli anni passati con la nipote di Simona Izzo e l'arrivo del figlio Jacques, nato nel maggio 2017 "le fondamenta biculturali del nostro duo ci hanno fatto arricchire in maniera così forte, arrivando a livelli sempre più alti. La vita ha benedetto il nostro amore col bambino migliore possibile ed entrambi ci sentiamo onorati e continueremo a sostenere i suoi sogni insieme come una famiglia".

L'ultima parte della storia, che Quentin Kammermann ha scritto tutta in inglese, è dedicata al primo incontro con Myriam e a un appello alla privacy " a marzo 2016, Myriam, non c'erano le farfalle nel mio stomaco, c'erano aquile. Sì, piccola, abbiamo volato alto, non avrei mai pensato che l'amore avrebbe scosso i confini emozionali così intensamente. Siamo così grati a tutti voi che avete espresso il vostro sostegno e chiediamo che venga rispettata la nostra privacy mentre cominciamo a navigare in questa nuova vita"