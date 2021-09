Myriam Catania e Quentin Kammermann sono tornati insieme: si trasferiranno in Francia

Myriam Catania e Quentin Kammermann sono tornati insieme: la coppia lo scorso luglio si era separata di comune accordo. Il settimanale Nuovo li ha fotografati a Sabaudia in compagnia del figlio Jacques. Myriam ha confermato che con il compagno è tornato il sereno e ha dichiarato che presto si trasferiranno in Francia.

La crisi tra Myriam Catania e Quentin Kammermann era scoppiata pubblicamente a luglio, l'annuncio era stato dato dal pubblicitario francese nelle storie di Instagram. Quentin aveva spiegato che la decisione era stata presa "dopo tante riflessioni e tanti tentativi di lavorare sulla nostra storia d'amore" e poi aveva scritto "Myriam ed io siamo giunti alla conclusione che non potremo più crescere come coppia". Il mese di agosto è servito ai due per ritrovarsi e riprovarci, il settimanale Nuovo ha fotografato Myriam e Quentin mentre, insieme al piccolo Jacques, erano in vacanza a Sabaudia e si scambiavano qualche tenero bacio. La doppiatrice, raggiunta dallo stesso settimanale, ha confermato il ritorno di fiamma con il compagno, con il quale è legata dal 2016.

"A volte, anche quando l'amore sembra ormai finito, resta qualcosa dentro. Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima", ha confidato Myriam al giornale di Riccardo Signoretti. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha poi aggiunto: "il lavoro impedisce a Quentin di restare a Roma. Quindi abbiamo deciso di trasformare l'ostacolo in un'opportunità: faremo un tentativo di vita insieme a Marsiglia! Sono felice di trasferirmi da lui: Marsiglia è una città meravigliosa, c'è il mare e Jacques potrà frequentare l'asilo lì e imparare il francese. È elettrizzante".