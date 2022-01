GF Vip 6, Katia Ricciarelli a Lulù Selassié: "vai a studiare nel tuo paese, non ti hanno insegnato niente"

Katia Ricciarelli ancora protagonista in negativo del Grande Fratello Vip 6: il soprano ha fatto riferimento in maniera dispregiativa alle origini etiopi di Lulù Selassié.

Al Grande Fratello Vip 6 scoppia la grana razzista dopo una frase di Katia Ricciarelli contro Lulù Selassié: il soprano, che ha litigato con la ragazza per tutta la giornata, ha invitato la principessina a tornare a studiare al suo paese, facendo riferimento alle origini etiopi della ragazza.

Anche oggi su Twitter tra gli hashtag in tendenza c'è #fuoriKatia, che ha sostituito il #katiaout che ha imperversato nei giorni scorsi. Le ire del web sono tutte contro Katia Ricciarelli, il soprano accusata di essere omofoba, per aver usato più volte la parola "fr.cio" nel programma in modo offensivo, e razzista, soprattutto dopo le parole rivolte a Lulù. La Ricciarelli oggi è mal vista dalla maggior parte dei telespettatori e, probabilmente, se fosse in nomination, uscirebbe con percentuali bulgare.

Ieri nella casa del Grande Fratello è entrato Kabir Bedi, Katia Ricciarelli ci teneva a fare bella figura davanti al fascinoso Sandokan degli anni settanta e ha redarguito Lulù Selassié e Sophie Codegnoni dicendo "Facciamo la figura dei peracottari davanti ai nuovi arrivati". Mentre l'ex tronista ha replicato "io non sono maleducata", Lulù ha controbattuto stizzita "La brutta figura la fate voi, mica noi". Il dialogo serrato è continuato, con Katia che ha zittito le ragazze, e Lulù che le ha risposto "guarda che io con te non parlo perché non ho il minimo interesse a parlarti".

A questo punto Katia Ricciarelli ha cacciato la ragazza da tavola "vai a mangiare fuori. Fila!!", e quando Lulù le ha ricordato che non è la padrona di casa Katia ha perso le staffe e l'ha chiamata "stronza". Ma con Lulù il soprano ha trovato pane per i suoi denti, la Selassié le ha risposto con "stronza sarai tu ma che vuoi", tutto questo mentre un imperturbabile Kabir continuava a mangiare.

Poco dopo la discussione è degenerata a causa della Ricciarelli: quando Lulù ha detto a Soleil Sorge "torna a scuola, stupida", Katia ha sentito e ha risposto "torna scuola al tuo paese, che forse non ti hanno insegnato niente". Sentendo questo la ragazza le si è avvicinata e a muso duro le ha detto "Io sono nata in Italia, non ti permettere mai più, perché la gente ti ha abituato male nella vita a te, che ti hanno fatto sentire troppo stoca.zo".

Le ragazze hanno raccontato quanto successo a Miriana Trevisan, la quale si è fatta ripetere bene quello che era successo in cucina e poi ha minacciato di lasciare il reality perché non vuole condividere il tetto con una persona razzista come la Ricciarelli "Io mi ritiro, me ne vado, mi dissocio da queste cose. Chiamate i miei avvocati". Poi ha chiesto ancora conferma alle ragazze "Non ditemi bugie perché se lo ha detto veramente io me ne vado. Ragazzi io me ne vado non vivo in una casa con una persona razzista. Io il razzismo non lo sopporto".