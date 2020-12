"Se entro al GF Vip 5 la fidanzata neanche me la ricordo più": Alfonso Signorini smaschera Andrea Zelletta?

Prima di varcare la soglia della casa del Grande Fratello Vip 5 uno dei concorrenti aveva promesso ad Alfonso Signorini che avrebbe lasciato la fidanzata. Gli indizi lasciati dal conduttore fanno pensare che si tratti di Andrea Zeletta.

Gli spettatori del reality di Canale 5 avevano notato sin da subito la presenza nel cast di troppi uomini felicemente fidanzati e quindi poco disposti a creare quelle dinamiche tanto care ad Alfonso Signorini. In effetti l'unica storia che il conduttore è riuscito a creare è stata quella poco credibile tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, una dinamica che Alfonso si ostina a portare avanti, anche se l'ex moglie di Briatore ha deciso di abbandonare il programma.

Alfonso Signorini nel corso di Casa Chi, come si può ascoltare nel video integrale, ha dichiarato che uno dei concorrenti aveva promesso di 'rompere il fidanzamento' all'interno del reality, cosa che avrebbe catalizzato l'attenzione del pubblico per un buon numero di puntate.

Alfonso è rimasto molto deluso dalle false promesse del concorrente che appena varcata la Porta Rossa ha detto di essere innamoratissimo della ragazza precludendosi qualsiasi storia. Gabriele Parpiglia gli ha chiesto "È lo stesso che ha detto fra la fidanzata e il Grande Fratello preferisco il Grande Fratello?". Signorini non ha risposto ma il suo sorriso è stato interpretato da tutti come un sì. Il concorrente in questione sarebbe quindi Andrea Zelletta fidanzatissimo con Natalia Paragoni.

Quest'ultima, dopo che la redazione lunedì scorso non ha fatto vedere il suo messaggio d'auguri a Zelletta, in una storia su Instagram ha scritto "sono piena". Lo stesso ex tronista è stato chiamato pochissime volte da Alfonso durante le dirette del Grande Fratello VIP 5 e ultimamente il conduttore dimentica il suo nome chiamandolo Andrea Damante.