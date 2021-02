GF Vip 5, fan di Dayane Mello contro Salvo Veneziano: "Cancellatelo dai social"

La notizia del grave lutto di Dayane Mello è stata condivisa anche sull'account Instagram ufficiale del GF Vip 5, ma la risposta di Salvo Veneziano al post ha raggelato i fan della modella, che stanno segnalando in massa il suo profilo per far sì che venga cancellato.

Dayane Mello è stata colpita da un grave lutto, oggi è morto il fratello Lucas in seguito a un incidente stradale, aveva solo 27 anni. Tutti i concorrenti della casa si sono stretti attorno alla modella brasiliana per cercare di sostenerla in questo difficile momento. Dayane una volta appresa la notizia ha preferito rientrare nella casa non potendo partire per il Brasile e non avendo parenti stretti a Roma, sul post pubblicato sulla pagina ufficiale di Instagram del Grande Fratello si legge: "Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ricevere l'abbraccio delle persone che le vogliono bene".

Salvo Veneziano ha risposto al post scrivendo "non sei uscita? ", domandandosi il motivo con una serie di emoticons che esprimevano i suoi dubbi. L'ex gieffino sulla sua pagina Instagram ha ripreso il post del Grande Fratello e ha aggiunto un commento, anche questo poco felice, che ha provocato una vera e propria rivolta: "Condoglianze.. Purtroppo la vita è questa. PS posso sembrare cinico ma mi sorprende molto che non stai abbandonando la casa". Salvo ha poi aggiunto nelle sue storie un serie di post di utenti che avevano la sua stessa opinione.

Sul web però sono stati in tantissimi a prendere di mira il pizzaiolo siciliano tacciandolo d'insensibilità e segnalando in massa il suo profilo per chiederne la chiusura. "Andate a segnalare il profilo di Salvo Veneziano. Questa volta ha stancato, fa schifo" ha scritto un utente, e ancora "Ma state vedendo il profilo ig di Salvo Veneziano? Le cose che pubblica sono tremende, quel profilo va segnalato subito, non sa cosa sia il RISPETTO".