Gerry Scotti positivo al Covid-19: "Volevo essere io a dirvelo"

Gerry Scotti è positivo al Covid-19: dopo le indiscrezioni che erano girate in mattinata, il conduttore ha voluto informare personalmente i suoi fan dal profilo Instagram tranquillizzando e ringraziando per l'affetto.

Il primo a lanciare la notizia che qualcuno del mondo Mediaset fosse risultato positivo al Coronavirus è stato il portale Dagospia che stamattina ha scritto: "Un famosissimo conduttore Mediaset positivo al coronavirus". Da quel momento era cominciato il toto nomi e molti avevano individuato nel conduttore di Chi vuol essere milionario il soggetto dell'indiscrezione. Gerry Scotti a questo punto ha deciso di comunicare la notizia della sua positività di persona, prima che qualche giornale lo precedesse.

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una sua foto e nella didascalia che accompagna il post ha scritto "Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l'affetto e l'interessamento". Con queste poche righe il presentatore ha voluto rassicurare i suoi fan sottolineando che le sue condizioni non hanno richiesto il ricovero in ospedale.

Subito molti colleghi e fan gli hanno mostrato la loro solidarietà, Rudi Zerbi e Linus hanno pubblicato icone di cuori e simboli di forza. Un fan ha scritto che il Covid-19 "becca tutti i grandi: vale Rossi, Fede Pellegrini, Ronaldo, Tu".

Gerry Scotti era comparso in video per l'ultima volta giovedì scorso nel suo show Chi vuol essere milionario?. Le registrazioni del programma, insieme a quelle del game show Caduta Libera, sono state momentaneamente interrotte.