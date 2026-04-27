Gerry Conway, il creatore di Punisher, è morto a 73 anni

Un comunicato targato Marvel ha annunciato la triste notizia dell'addio all'artista, che era nato a New York nel 1952, per conto della famiglia.

L'autore Gerry Conway, che ha collaborato a lungo con i Marvel Comics creando personaggi amati come Punisher e Ms. Marvel, è morto all'età di 73 anni.

L'annuncio è stato dato online proprio dalla casa editrice per conto della famiglia dell'artista, che era nato a New York il 10 settembre 1952.

L'annuncio della morte di Conway

Dan Buckley, presidente di Marvel Comics and Franchise, ha dichiarato: "Gerry Conway era un autore di talento. Era una persona riflessiva, profondamente in sintonia con il nucleo emotivo e morale della narrazione, e un meraviglioso e brillante sostenitore dei fumetti e dei loro autori. La sua scrittura ha ispirato tutti noi della Marvel e continuerà a ispirare le generazioni future di autori, lettori e fan".

L'artista era nato a Brooklyn, New York, il 10 settembre 1952 e aveva iniziato a pubblicare fumetti a soli 16 anni, oltre a scrivere storie complete di supereroi per la Marvel dal 1971.

Conway ha contribuito a introdurre elementi horror nell'universo Marvel creando personaggi come Man Thing, Licantropus, e la versione Marvel di Dracula.

Il creatore di Punisher

Tra i personaggi che ha creato c'è in particolare Frank Castle, ovvero Punisher, che ha debuttato nel 1963 in un numero di The Amazing Spider-Man di John Romita Sr..

Conway ha dato a Castle il passato che lo porta a intraprendere una missione di vendetta per la sua famiglia. Frank Castle è attualmente interpretato dall'attore Jon Bernthal nelle serie tratte dai fumetti della Marvel. Il personaggio sarà al centro dello speciale targato Disney+ intitolato The Punisher: One Last Kill (di cui potete vedere il trailer ) e apparirà nel film Spider-Man: Brand New Day, l'atteso film prodotto da Sony e Marvel che segna il ritorno sul grande schermo di Peter Parker nella versione interpretata da Tom Holland.