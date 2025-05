Gérard Depardieu condannato a 18 mesi di carcere per violenza sessuale ai danni di due donne

Il divo francese, apparso in più di 200 film, è stato condannato da un tribunale di Parigi per aver aggredito sessualmente due donne durante le riprese del film del 2021 Les Volets Verts.

L'attore francese Gérard Depardieu è stato giudicati colpevole di violenza sessuale nei confronti di due donne ed è stato condannato a 18 mesi di carcere con sospensione condizionale della pena.

Depardieu, 76 anni, è stato condannato da un tribunale di Parigi per aver molestato le due accusatrici durante le riprese del film del 2021 Les Volets Ver. Le due donne in questione, entrambe membri della troupe del film, sono una scenografa e un'assistente alla regia.

Il pubblico ministero aveva chiesto una pena sospesa di 18 mesi dopo un processo di quattro giorni durante il quale Depardieu ha respinto tutte le accuse. I pubblici ministeri hanno inoltre chiesto al tribunale di multare l'attore e di sottoporlo a un trattamento psicologico, oltre a iscriverlo nel fascicolo dei reati sessuali.

Gerard Depardieu sul set

Le accuse contro Depardieu

Nella sua denuncia, l'assistente alla regia ha accusato Depardieu di averle toccato il sedere per strada, poi le aveva toccato il seno qualche giorno dopo sul set e le aveva toccato di nuovo il sedere in un'altra occasione. Depardieu ha dichiarato a Le Monde: "Potrei averla sfiorata con la schiena nel corridoio, ma non le ho toccato il sedere".

Pesante anche la testimonianza della scenografa, che ha accusato Depardieu di averla aggredita sessualmente e molestata durante le riprese, facendo diversi commenti volgari. La donna ha dichiarato che un giorno, mentre passava da un corridoio in cui lui era seduto l'avrebbe afferrata per poi attirarla verso di sé, poi l'avrebbe bloccata con le gambe e massaggiata su vita, fianchi e petto mentre faceva commenti osceni. Ma Depardieu ha fornito una versione diversa del loro incontro. Ha affermato di averle afferrato i fianchi solo "per non scivolare". "Ero pietrificata", ha detto lei.

Carine Diebolt, l'avvocata che rappresenta la scenografa, ha dichiarato al tribunale che Depardieu aveva preso di mira specificamente donne che non godevano di grande notorietà, affermando che non avrebbe mai trattato un'attrice famosa come le sue due vittime.

"È forte con i deboli, e debole con i forti", ha affermato.

Durante il controinterrogatorio, Depardieu ha ammesso di aver prima negato di aver mai toccato la scenografa, poi di averle afferrato i fianchi per non cadere e infine di averla afferrata per attirare la sua attenzione. La donna ha descritto il suo racconto come "completamente falso" e ha affermato di essere rimasta psicologicamente segnata dall'incontro.