Gerard Depardieu rischia 18 mesi di carcere per violenza sessuale, Fanny Ardant lo difende in tribunale

L'attore sta affrontando un processo per molestie e violenza sessuale intentato da due diverse donne incontrate in passato sul set

Gerard Depardieu rischia una condanna a 18 mesi di carcere con sospensione della pena per le presunte violenze sessuali subite da due donne con cui ha lavorato durante le riprese del film Les Volets verts nel 2021.

Dopo un processo durato quattro giorni, durante il quale Depardieu ha respinto tutte le accuse, i pubblici ministeri francesi hanno chiesto la sospensione della pena detentiva e una multa di 20.000 euro, oltre all'obbligo di sottoporsi a un trattamento psicologico e alla registrazione nell'archivio dei criminali sessuali.

Depardieu, a lungo considerato una figura di spicco della storia del cinema francese che ha recitato in oltre 150 film, tra cui classici come Novecento di Bernardo Bertolucci, è stato accusato da una set designer e da un assistente alla regia della pellicola succitata.

Le accuse a Depardieu e la difesa di Fanny Ardant

Illusioni perdute: Gérard Depardieu in una scena

Nella sua denuncia, l'assistente alla regia ha riferito che Depardieu le avrebbe toccato le natiche per strada, poi il seno qualche giorno dopo sul set e di nuovo le natiche in un'altra occasione. Depardieu, nel frattempo, ha dichiarato a Le Monde: "Potrei averla sfiorata con la schiena nel corridoio, ma non le ho toccato le natiche".

Creators: The Past, un primo piano di Gerard Depardieu

La set designer, invece, ha accusato Depardieu di averla aggredita e molestata sessualmente durante le riprese, facendo diversi commenti crudi. Ha dichiarato che un giorno, mentre passava davanti a lui seduto in un corridoio, l'ha afferrata, l'ha tirata verso di sé, l'ha bloccata con le gambe e l'ha toccata sulla vita, sui fianchi e sul petto, mentre faceva commenti osceni. Ma Depardieu ha una versione diversa del loro incontro: ha detto di averle afferrato solo i fianchi "per non scivolare".

Anche la celebre Fanny Ardant è salita sul banco dei testimoni durante il processo per difendere l'attore, suo amico di lunga data. "Non ho mai assistito a un gesto che abbia trovato scioccante", ha detto in tribunale ieri, secondo il quotidiano Le Monde. "Sono una donna anch'io, ho vissuto cose del genere, ho tirato schiaffi e insulti. So che si può dire di no a Gérard", ha continuato.