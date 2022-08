Gerard Butler ricorda l'amico Darius Campbell Danesh, morto a soli 41 anni

Gerard Butler ha voluto rendere omaggio al suo amico Darius Campbell Danesh, morto a soli 41 anni, condividendo un affettuoso ricordo sui social.

L'attore scozzese era molto legato all'ex star dei reality e cantante che era riuscito a ottenere molto successo nel mondo teatrale e come produttore.

Lo scozzese Darius Campbell Danesh è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento l'11 agosto ed era amico da tempo di Gerard Butler, che aveva conosciuto ad alcune feste organizzate da Rod Stewart.

L'attore ha ora scritto: "Sono devastato dall'improvvisa morte del mio caro amico Darius, un vero compagno d'armi. I miei pensieri e il mio amore sono rivolti alla sua meravigliosa madre e al padre, Avril e Booth, e ai suoi due brillanti fratelli Aria e Cyrus. Chi è stato così fortunato da aver incontrato Darius per più di qualche minuto è stato profondamento colpito dalla sua risata contagiosa e dalla voglia di vivere difficilmente contenibile".

Gerard ha aggiunto: "Era un talento incredibile, un cantante la cui voce toccava la tua anima, e un attore con una presenza grandiosa. Ma, ancora più importante, aveva il cuore di un leone. Era più grande e splendente rispetto al sole e aveva un'energia così contagiosa che poteva illuminare in pochi secondi una stanza".

Butler ha inoltre sottolineato: "Un elemento costante era il suo sogno di ispirare gli altri a migliorarsi. Era convincente quando parlava, ma era un grande esempio. Aveva una tale purezza di pensiero, una profonda saggezza e una costante gratitudine nei confronti delle persone, per la vita e compassione nei confronti di tutti". La star ha inoltre ribadito che era un amico perfetto.

Campbell Danesh aveva ottenuto l'attenzione del pubblico partecipando alla trasmissione Pop Idol, ma aveva rifiutato un contratto discografico che gli era stato offerto da Simon Cowell, preferendo collaborare con Steve Lilywhite. La sua canzone Colourblind aveva raggiunto la prima posizione in classifica e aveva poi recitato in musical come Chicago e Guys and Dolls. La famiglia non ha rivelato la causa della morte.