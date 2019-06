George R.R. Martin: i romanzi tarderanno ancora per colpa del videogame Elden Ring?

George R.R. Martin potrebbe consegnare i romanzi con ancora più ritardo e la colpa sarebbe di Elden Ring, il videogame annunciato durante l'E3 di Los Angeles. La notizia è rimbalzata da un lato all'altro della rete e ha fatto infuriare tutti i fan.

Pochi giorni fa, in occasione dell'E3 2019, è stato mostrato il primo trailer del nuovo gioco sviluppato da From Software ed è stata annunciata la partecipazione di George R.R. Martin in fase di ideazione. Elden Ring, come specificato anche nel comunicato stampa, sarà ambientato in un mondo fantasy dove i giocatori saranno in grado di divertirsi con un'ampia gamma di esperienze. La qual cosa ha reso felicissimo i videogiocatori e un po' meno tutti i fan de Il Trono di Spade e quanti sperano da anni di poter leggere un giorno gli ultimi due romanzi de Le cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Come mai? Perchè ormai credono che Martin stia facendo di tutto pur di non scrivere i due libri mancanti.

Oh cool...George R R Martin is taking procrastinating on writing to a whole new level by getting into the gaming world with Elden Ring 🙄 — Ari (@untetheredfox) 9 giugno 2019

ARE THE LAST TWO BOOKS HIDDEN IN THIS GAME? — that boy needs therapy (@darkovolkov) 10 giugno 2019

George R.R. Martin Procrastinating them books even more — Francis (@edmundtemper) 9 giugno 2019

#GOTS8 was crap because @GRRMspeaking was busy with FromSoft. But no regrets. This is the biggest game of them till date. Get ready to git gud or die.#ELDENRING #GameOfTrones https://t.co/uVkXbGROpX — Mayank Tomar (@abbyswatcher) 11 giugno 2019

A maggio, dopo la fine de Il trono di spade, si erano diffuse online delle voci che volevano The Winds of Winter in dirittura di pubblicazione, ma era stato lo stesso autore a intervenire dal suo blog, affermando che si trattava evidentemente di rumor infondati. Non solo The Winds of Winter è ancora lontano dall'essere concluso, ma A Dream of Spring, il settimo e ultimo romanzo delle Cronache, non è neppure iniziato.