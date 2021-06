George R.R. Martin: "Il ritardo dell'uscita del videogame Elden Ring non è colpa mia"

George R.R. Martin si è discolpato del ritardo dell'uscita del videogame Elden Ring specificando che non è colpa sua visto che il suo contributo nel videogioco è stato ultimato anni fa.

In occasione dell'uscita del trailer del videogame all'E3 2021, George R.R. Martin ha dichiarato a alla stazione radio WWTW:

"Il gioco si chiama Elden Ring ed è un sequel di un videogioco uscito alcuni anni fa chiamato Dark Souls, realizzato in Giappone. Il mio lavoro è stato effettivamente fatto anni fa. Questi giochi sono come i film, richiedono molto tempo per essere sviluppati. Fondamentalmente, volevano costruire un mondo in cui ambientare il gioco".

La notizia che Elden Ring è un sequel di Dark Souls, se confermata, suona come una sorpresa per i fan dei videogame mentre lo scrittore aggiunge:

"Venivano periodicamente e mi mostravano alcuni mostri che avevano progettato o gli ultimi effetti speciali o altre cose interessanti, ma il gioco si è sviluppato molto lentamente e ora uscirà a gennaio, credo. Sarò entusiasta come chiunque altro di vederlo."

Pur non essendo stato coinvolto in ogni fase del processo, George R.R. Martin è stato responsabile della formazione della tradizione e dei miti del mondo di gioco, inclusi alcuni dei boss.

Il game director di Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, ha detto a IGN che Martin "ha portato nel gioco cose che non avremmo potuto fare da soli, in termini di quella ricca narrazione e quel senso del carattere e del dramma".