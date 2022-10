George R.R. Martin: nuove immagini del libro illustrato The Rise Of The Dragon

Come è stato anche riportato da Empire, i fan di George R.R. Martin e di House of the Dragon avranno ancora tanto da gustare quest'anno, data l'imminente uscita di un nuovo libro illustrato dal titolo The Rise Of The Dragon: An Illustrated History Of The Targaryen Dynasty.

Il sito, però, non si è limitato soltanto all'annuncio, rivelando in esclusiva alcune immagini provenienti direttamente da questo nuovo lavoro.

Il trono di spade: 10 sogni proibiti dei lettori di George R.R. Martin

The Rise Of The Dragon: An Illustrated History Of The Targaryen Dynasty è stato scritto da George R.R. Martin in collaborazione con Elio M. Garcia Jr. e Linda Antonsson e tratta, appunto, la storia dell'ascesa e della caduta, nel tempo, della leggendaria famiglia Targaryen, e basandosi sulla narrazione di Fire and Blood che è alla base di House of the Dragon.

The Rise of the Dragon: un'immagine tratta dal libro

The Rise of the Dragon: un'immagine tratta dal libro

Con i primi annunci legati a questo nuovo progetto, inoltre, sono fioccate anche le prime polemiche in merito. Innanzitutto i fan detrattori di George R.R. Martin continuano a non apprezzare il fatto che lo scrittore lavori e completi altri lavori legati al suo mondo, tenendo ancora in stand-by il nuovo e principale libro che porterebbe avanti gli eventi di trama principale.

The Rise of the Dragon: un'immagine tratta dal libro

Come seconda cosa, i fan non hanno molto apprezzato il coinvolgimento nel progetto di Linda Antonsson ed Elio M. Garcia Jr, data la loro storia sul web. I due co-creatori di un forum dedicato alla saga, sorto nel 1999, sono poi stati aspramente criticati dalla community perché pare si fossero espressi con modalità razziste.

The Rise of the Dragon: un'immagine tratta dal libro

Il libro uscirà il 25 ottobre, presentando, quindi, al suo interno una raccolta di momenti centrali nella storia di Westeros, risultando immediatamente imperdibile per tutti coloro che da semplici fan, nel tempo, si sono trasformati in veri e propri studiosi di questo gigantesco mondo Fantasy.