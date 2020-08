George Michael, il suo ex Fadi Fawaz arrestato: danneggiava le auto con un martello (VIDEO)

L'ex di George Michael Fadi Fawaz è stato arrestato a Londra. L'hair stylist si aggirava per un quartiere della capitale inglese brandendo un martello con il quale stava danneggiando alcune auto in sosta.

George Michael’s ex Fadi Fawaz arrested after ‘attacking parked cars with hammer’ pic.twitter.com/cdJ8URn5rT — The Sun (@TheSun) August 19, 2020

Una pattuglia della polizia è stata allerta da un uomo che aveva avuto la sua auto danneggiata da Fadi Fawaz, la stessa persona ha ripreso la scena dell'arresto dell'ex compagno di George Michael. Nel video, che è diventato subito virale sui social, Fadi è vestito con un paio di pantaloni della tuta, felpa e infradito e viene ammanettato dagli agenti. Secondo il rapporto della polizia Fadi ha danneggiato numerose auto in sosta tra cui una Mercedes, una Toyota e una BMW ed è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

Fadi Fawaz è stato l'ultimo compagno di George Michael ed è stato lui a trovare il corpo senza vita del cantante il 25 dicembre del 2016. Nonostante la loro storia sia durata circa quattro anni, la popstar ha escluso Fawaz dal suo testamento destinando il suo patrimonio di oltre 100 milioni di dollari al padre ed alle sorelle e in una parte minore ad altri sette beneficiari. Fadi ha lasciato l'appartamento di George, sfrattato dalla famiglia e secondo alcune indiscrezioni non ha una fissa dimora. Nel 2019 fu arrestato per aver distrutto l'appartamento in cui aveva vissuto con la popstar.