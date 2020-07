Il rumor lanciato da uno TouTuber impazza in rete: secondo la fonte George Lucas rimpiazzerà Kathleen Kennedy alla presidenza di Lucasfilm dopo la conclusione della nuova trilogia.

Ad annunciare il possibile cambio al vertice è lo YouTuber Overlord Doomcock il quale mette le mani avanti specificando che "come tutti i rumor originati all'interno di Disney e/o Lucasfilm, non posso confermare ciò che vi sto riferendo. Così è necessario che lo prendiate come un rumor."

Secondo Overlord Doomcock, Kathleen Kennedy starebbe per lasciare il timone di comando e a prendere il suo posto potrebbe arrivare nientemeno che George Lucas in persona, preoccupato per le sorti del franchise da lui creato e intenzionato a "salvarlo". A quanto pare Disney avrebbe offerto a Lucas il posto di Presidente e lui avrebbe posto - pare - quattro condizioni. Eccole di seguito:

"Condizione 1. Farò la mia trilogia sequel. Condizione 2. Avrò pieni poteri creativi finché non deciderò di cederli. Condizione 3. Kathleen Kennedy deve andare via. Condizione 4. Disney non dovrà mai intervenire per modificare la trilogia originale. Nessuna di queste condizioni è negoziabile."

Non tutte le richieste di George Lucas sembrano poi così sensate perciò, anche se in passato molti scoop di Overlord Doomcock si sono rivelati corretti, stavolta è bene andare coi piedi di piombo per scoprire se i rumor da lui riferiti troveranno conferme nei fatti.