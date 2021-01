Cosa fareste se sullo sfondo del documentario che state girando dovesse apparire dal nulla il creatore di Star Wars in persona, George Lucas? Questa storia è accaduta davvero, in una città lontana lontana, peccato solo che il conduttore, Bruce Hoglund, non si sia accorto sul momento di questo bizzarro photobombing.

Come riportato anche da Inside the Magic, e come potete vedere nel video qui sopra, il papà di Star Wars ha inavvertitamente fatto da guest star nelle riprese di un documentario nel tentativo di far ritorno a quello che sembrerebbe essere l'hotel in cui soggiornava al momento.

Il buffo video - con tanto di musichetta d'atmosfera a segnalare il momento fatidico, che secondo qualcuno nei commenti non è stata inserita da terzi ma "è qualcosa che si sente ogni volta che ci si avvicina a George Lucas" - mostra infatti un inizialmente spensierato Lucas che si dirige verso le porte dell'hotel, salvo notare un istante dopo la telecamera. Dopo un momento di perplessità, tuttavia, il regista continua per la sua strada, si affretta ad entrare in un edificio, e l'ignaro conduttore prosegue con il suo discorso davanti la telecamera.

Ma la cosa più divertente è forse l'outfit di Lucas, che non potrebbe essere più "classico" di così, dato che indossa la sua iconica camicia a quadri blu, la stessa che sono soliti portare anche molti suoi imitatori. La Forza dev'essere piuttosto forte in quell'outfit.