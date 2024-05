George Floyd: il film Daddy Changed the World racconterà la storia della sua vita

È in fase di sviluppo un biopic su George Floyd dal titolo Daddy Changed the World. La figlia sarà la produttrice esecutiva.

Un film biografico su George Floyd, autorizzato dalla famiglia e intitolato Daddy Changed the World, è in lavorazione presso Radar Pictures, 8 Queens Film & Media Productions e Night Fox Entertainment. La figlia di Floyd, Gianna Floyd, e sua madre, Roxie Washington, sono coinvolte nella realizzazione del film, in qualità di produttori esecutivi.

George Floyd, il 46enne Floyd è stato ucciso brutalmente il 25 maggio 2020 dall'agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin. Floyd era stato arrestato dopo aver presumibilmente tentato di usare una banconota da 20 dollari falsa in un negozio.

Mentre soffocava, la vittimia ha ripetutamente gridato "Non riesco a respirare", che è diventato un potente slogan del movimento per la giustizia razziale. Nel 2021, Chauvin è stato processato e condannato per omicidio di secondo grado, omicidio di terzo grado e omicidio colposo di secondo grado. L'anno successivo, Chauvin è stato condannato a più di 20 anni di carcere per aver privato Floyd dei suoi diritti costituzionali. Una giuria federale ha condannato anche altri tre agenti di polizia di Minneapolis per aver violato lo stesso statuto penale sui diritti civili.

George Floyd, l'uomo che ha vandalizzato la sua statua è apparso in Parks and Recreations

Daddy Changed the World

Gregory R. Anderson (Stomp the Yard) scriverà la sceneggiatura del film, che racconterà la vita dell'uomo il cui omicidio, avvenuto nel 2020, ha scatenato una presa di coscienza razziale globale e alimentato il movimento contro la brutalità della polizia. Il film è ancora in cerca di un regista. Ted Field è produttore per Radar Pictures, insieme a Kaeita Rankin per 8 Queens e Timothy Christian per Night Fox.

A quanto pare, il biopic non ritrarrà Floyd come una persona perfetta, ma piuttosto come un padre con difetti umani, la cui morte orribile ha cambiato il mondo. Secondo un comunicato stampa, non si tratterà di una biografia tradizionale, ma piuttosto di un "dramma grintoso di un uomo e della sua comunità spinti nella luce infuocata della storia".

Washington ha dichiarato: "Siamo entusiasti che il mondo possa vedere il vero, gioviale e amorevole George che conosciamo. Questo film lo umanizzerà, incarnando l'essenza della sua vita e, speriamo, riaccendendo gli sforzi per far passare il George Floyd Justice in Policing Act. È tempo di giustizia e uguaglianza per tutti".

"L'uccisione di George Floyd è stata un momento tragico e vergognoso nella storia della nostra nazione", ha aggiunto Christian di Night Fox in un comunicato. "La sua storia, sebbene dolorosa, merita di essere raccontata e sono grato di farne parte".