George Floyd, l'uomo che ha vandalizzato la sua statua è apparso in Parks and Recreations

Lo skateboarder 37enne accusato di aver vandalizzato la statua di George Floyd, situata presso lo Union Square Park di Manhattan, è stato identificato: secondo quanto riferito da alcune testate giornalistiche statunitensi si tratta di un attore apparso una volta in Parks and Recreation.

Micah Beals, 37 anni, è stato accusato di atti criminali di secondo grado per aver lanciato vernice sulla scultura intorno alle 10:15 del 3 ottobre. Dopo l'arresto, diversi media, tra cui The Hill, hanno identificato il residente di Manhattan come un attore poco conosciuto il cui nome d'arte è Micah Femia.

Secondo la sua pagina IMDb, l'attore è apparso in piccoli ruoli in diversi cortometraggi e programmi TV, incluso il ruolo di Len in un episodio del 2011 della popolare sitcom della NBC. Beals ha anche affrontato problemi legali a Washington, durante la rivolta del 6 gennaio a Capitol Hill, quando è stato arrestato per presunta violazione del coprifuoco.

Secondo i registri della polizia l'attore sarebbe stato incriminato poco dopo la mezzanotte di martedì per il reato di Manhattan: il tribunale ha deciso di consentirgli di rimanere in libertà in attesa del processo. Il restauro della statua, secondo la denuncia penale, potrebbe costare circa 20.000 dollari.