George Clooney: Villa Oleandra è in vendita per 107 milioni di dollari

George Clooney vende Villa Oleandra, la sua tenuta su lago di Como per 107 milioni di dollari. Una fonte vicina alla star di Gravity ha dichiarato a Page Six che l'attore e la moglie Amal l'avrebbero messa sul mercato per l'eccessiva attenzione che ricevono quando vi alloggiano e perché la moglie preferirebbe la Provenza, dove la coppia ha acquistato la tenuta Domaine du Canadel nel 2021.

"George ama la zona e le persone che ci vivono, ma è consapevole dell'attenzione che riceve quando è in città. Ha ricevuto un'offerta enorme per la villa, che sta valutando, e vorrebbe acquistare un'altra proprietà meno accessibile in un'altra zona d'Italia", ha detto una fonte vicina all'attore e riguardo all'annuncio della messa in vendita ha aggiunto: "È molto tranquillo. Nessuna pubblicità. Non c'è stampa, ma solo potenziali acquirenti con un alto patrimonio netto".

Quel ramo del lago di Como

Clooney ha acquistato Villa Oleandra che si trova precisamente a Laglio, nel 2002 per 10 milioni di dollari. L'attore ha trascorso parecchie vacanze lì con la famiglia nel corso del tempo, ma lamentava già da un pò di tempo l'invasiva presenza dei paparazzi, e ultimamente affittava la villa per eventi privati. Inoltre le voci sulla vendita della proprietà sul lago di Como non sono una novità, già nel 2010 e poi nel 2015 si vociferava che l'attore avesse intenzione di vendere la villa. Nel frattempo, sembra che George e Amal si stiano ancora godendo la proprietà finché ne hanno le chiavi. Durante l'estate sono stati avvistati in diversi ristoranti della zona.