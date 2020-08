George Clooney, "sesso orale in bagno con la socia di Jeffrey Epstein" svela un libro

George Clooney avrebbe fatto del sesso orale con Ghislaine Maxwell, socia e presunta complice del finanziere Jeffrey Epstein. La clamorosa indiscrezione è stata confidata dalla stessa Maxwell a Virginia Giuffre, ex massaggiatrice e vittima di Epstein, che poi lo ha raccontato in un libro.

Alcuni portali americani ed inglesi, come Page Six e The Sun Uk , hanno riportato un estratto di The Billionaire's Playboy Club, il libro scritto da Virginia Giuffre ex massaggiatrice di Jeffrey Epstein. Il manoscritto è stato presentato come prova in un caso di diffamazione promosso da Giuffre contro Maxwell nel 2015 ed è stato da poco dissigillato da un giudice.

Venezia 2017: uno scatto di George Clooney al photocall di Suburbicon

L'autrice del libro - che sostiene di essere stata messa dal finanziere a disposizione del principe Andrea - ricorda che durante il tempo trascorso con la coppia: "Maxwell amava vantarsi dei sui incontri con vari amanti", e una volta raccontò di aver avuto un rapporto orale con George Clooney: "era eccitata come una studentessa" si legge nel manoscritto "aveva una voce così eccitata che avresti pensato che era stata scelta come prossima principessa ereditaria, poi raccontò di aver avuto un rapporto orale in un bagno con George Clooney durante un evento". In nessun'altra pagina del libro l'attore viene citato e non si parla mai di un suo coinvolgimento nei crimini sessuali commessi da Jeffrey, né in altri illeciti di alcun tipo.

Ghislaine Maxwell è accusata di aver reclutato tra il 1994 e il 1997 almeno tre ragazze - tra le quali c'era una quattordicenne - per permettere a Jeffrey Epstein di abusarne, rischia fino a 35 anni di carcere. Secondo l'accusa "ha assistito e contribuito agli abusi di Jeffrey Epstein su minori", è attualmente detenuta in un carcere di New York.