George Clooney ricorda Frank Sinatra: “Una volta mi urlò contro, ma fu una lezione di vita”

La star premio Oscar ha raccontato il traumatico incontro con la leggenda della musica e l'insegnamento che ha ricevuto.

Presente a Los Angeles per la première di Jay Kelly, l'ultimo film in cui ha recitato al fianco di Adam Sandler, George Clooney ha raccontato di essere stato rimproverato in passato da Frank Sinatra.

Da giovane, Clooney ha lavorato come autista per sua zia, la cantante Rosemary Clooney, prima di riuscire a sfondare a Hollywood, prima in tv e poi nel cinema.

Le urla di Frank Sinatra a George Clooney

"Ricordo di essere stato in tournée" ha dichiarato a People Clooney "Ero l'autista di mia zia Rosemary quando cantava. Non la conoscevo molto quando ero giovane, perché vivevo nel Kentucky. Lei era la zia di Hollywood".

La carriera lavorativa iniziò proprio come autista: "Così sono venuto qui per guadagnarmi da vivere ed ero il suo autista. E ho potuto accompagnare lei, Tony Bennett e molti altri cantanti meravigliosi per un anno".

Primo piano di Frank Sinatra

Una volta fece arrabbiare Frank Sinatra: "Ricordo che si arrabbiò con me una volta perché avevo guidato un boicottaggio riguardante alcune libertà di stampa, e mi chiamò perché la gente pensava che fosse malato e c'erano elicotteri che volavano sopra la sua casa. Mi chiamò dicendo: 'Non sta funzionando quello che stai facendo!' Ma era fantastico. Sono stato rimproverato da Frank Sinatra!".

Una lezione di vita da Frank Sinatra prima del successo a Hollywood

George Clooney ha raccontato di averla vissuta come una vera e propria lezione di vita sul successo e sul fallimento, ritenendo di sentirsi particolarmente fortunato per aver ottenuto un tale insegnamento in giovane età.

Dopo i primi ruoli in serie tv e B-Movie a partire dal 1978 ai primi anni '90, George Clooney raggiunse la fama nel 1994, interpretando il dottor Doug Ross nella serie medical E.R. - Medici in prima linea fino al 1999, recitando, in quel periodo, anche in film come Dal tramonto all'alba, Batman & Robin, Out of Sight e La sottile linea rossa.