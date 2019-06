George Clooney regista e star di Good Morning, Midnight

George Clooney sarà il regista e protagonista di Good Morning, Midnight, un progetto prodotto da Netflix.

Il film è un adattamento dell'omonimo romanzo sci-fi scritto da Lily Brooks-Dalton, tra i migliori libri del 2017 secondo l'autorevole Chicago Review of Books.

Al centro della trama di Good Morning, Midnight c'è Augustine (George Clooney): uno scienziato che vive nel'Artico, e un astronauta che si trova a bordo del veicolo spaziale Aesther e cerca di tornare a casa sulla Terra. Augustine deve quindi cercare in tutti i modi di entrare in contatto con lui prima che sia troppo tardi.

La sceneggiatura sarà firmata da Mark L. Smith e Clooney, coinvolto anche come produttore con Grant Heslov tramite la loro Smokehouse Pictures, ha dichiarato: "Io e Grant non potremmo essere più entusiasti all'idea di collaborare per realizzare questo progetto incredibile. Mark è un autore che ammiriamo da tempo e la sua sceneggiatura è affascinante. Siamo elettrizzati anche nel poter lavorare con i nostri amici di Netflix".

Scott Stuber, a capo del settore cinematografico di Netflix, ha aggiunto: "Avendo conosciuto e lavorato con George da oltre due decenni, non riesco a immaginare nessuno che possa portare in vita questa storia meglio di lui. Il romanzo è potente ed emozionante e l'adattamento di Mark è scritto meravigliosamente. Si tratta di una storia sulla natura umana e di cui si innamorerà il nostro pubblico mondiale, come è successo a me quando l'ho letta".

Le riprese del film inizieranno nel mese di ottobre.

