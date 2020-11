Geoffrey Palmer: morto l'attore di Doctor Who e 007 - Il domani non muore mai

Geoffrey Palmer è morto dopo una lunga carriera tra cinema e tv. In queste ore è stato ricordato sui social anche da Edgar Wright e dalla pagina di Doctor Who.

Questa settimana, all'età di 93 anni, è morto Geoffrey Palmer, attore di cinema e televisione, ricordato anche per i suoi ruoli nel film 007 - Il domani non muore mai o nella serie tv Doctor Who. L'attore inglese si è spento pacificamente mentre si trovava a casa e lascia la moglie Sally Green, dalla quale ha avuto una figlia e un figlio.

Ricordato soprattutto per la sua carriera televisiva e quindi per le sue partecipazioni a sitcom popolari come Butterflies, As Time Goes By e The Fall and Rise of Reginald Perrin, Palmer ha lasciato il segno anche sul grande schermo grazie al ruolo dell'ammiraglio Roebuck in 007 - Il domani non muore mai e alle sue interpretazioni in Mrs Brown e La pazzia di re Giorgio.

Sui social, l'attore è stato ricordato anche dalla squadra di Doctor Who, la celebre serie tv che nel corso dei decenni lo ha visto recitare in tre episodi: Doctor Who and the Silurians nel 1970, The Mutants nel 1972 e Il viaggio dei dannati nel 2007. La pagina Twitter della serie tv ha comunicato ai fan la scomparsa di Palmer, condividendo un'immagine che lo ritrae in una delle scene dello show:

Edgar Wright, regista di Baby Driver e L'alba dei morti dementi, ha invece salutato l'attore inglese definendolo "brillantemente divertente".

L'ironia di Geoffrey Palmer è rimasta impressa anche nel cuore del comico Eddie Izzard che ha aggiunto sul social network: "È molto triste apprendere che Geoffrey Palmer ci ha lasciato. Ero molto entusiasta di averlo conosciuto una volta e poi ho avuto l'onore di recitare con lui nel film Lost Christmas. Il suo lavoro rimarrà con noi e grazie a tutto questo vivrà per sempre. Riposa in pace".

Infine, l'attrice Annette Badland ha dichiarato: "Era un attore così talentuoso ed una compagnia estremamente piacevole. Abbiamo lavorato insieme diverse volte, abbiamo riso molto ed è stato sempre gentile e generoso. Sono molto rattristata. Invio amore alla sua famiglia. Dormi bene, signor Palmer".

Lontano dal set e dai riflettori, Palmer coltivava da sempre la sua passione per la pesca ed anni fa fece una campagna contro la linea ferroviaria HS2, il cui percorso proposto correva vicino alla sua casa nelle Chilterns. "Fermate questo progetto e lasciate in pace la nostra campagna", disse l'attore all'allora primo ministro David Cameron in un video del 2013 girato per il programma Daily Politics.