Addio a Geno Silva, l'attore di Scarface e Mulholland Drive morto a 72 anni

Morto a Los Angeles l'attore Geno Silva, noto per il ruolo dell'assassino The Skull in Scarface, e comparso in Mulholland Drive, Amistad e Tequila Connection.

Geno Silva, noto per il ruolo di The Skull in Scarface di Brian De Palma, è morto il 9 maggio a Los Angeles all'età di 72 anni per le complicazioni di una generazione frontotemporale.

Geno Silva era nato ad Albuquerque, in New Mexico, il gennaio 1948. Attore di teatro e cinema, in Scarface (diede vita a uno dei personaggi più memorabili nel ruolo dell'assassino di Tony Montana (Al Pacino) nel climax del film.

Silva è apparso anche nell'acclamato neo-noir di David Lynch Mulholland Drive, in Amistad di Steven Spielberg, Il mondo perduto: Jurassic park, in Il risolutore - A Man Apart di F. Gary Gray e in Tequila Connection (1988).

Tra le sue partecipazioni televisive Hill Street Blues, Days of Our Lives, Key West, Walker Texas Rangers, Star Trek: Enterprise and Alias. Nel 1994 Geno Silva è apparso nello spettacolo teatrale di Peter Sellars Il mercante di Venezia a fianco di Philip Seymour Hoffman e John Ortiz. Si è poi riunito con Ortiz per la produzione off-Broadway di Sueño.