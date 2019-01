Genny Savastano e Meredith Grey insieme a Malibù!

Gomorra 4 incontra Grey's Anatomy sulle spiagge di Malibù! Quello che sembrerebbe essere il crossover più folle della storia della tv, ahinoi, è solamente un fortunato incontro avvenuto tra il boss Genny Savastano e l'inarrestabile Meredith Grey.

Salvatore Esposito è uno dei volti dell'amatissima serie tv, che ha preso ispirazione dal romanzo di Roberto Saviano, e ha condiviso sul suo account Instagram una curiosa foto in cui appare super sorridente insieme a Ellen Pompeo, il volto storico di Grey's Anatomy, uno dei medical drama più amati e longevi della tv contemporanea. La didascalia riporta:

"Grazie alla mia nuova amica napoletana a Malibù!"

Gomorra 4, la serie originale Sky tornerà con 12 nuovi episodi il 29 marzo 2019: per proteggere la sua famiglia Genny Savastano dovrà prendere decisioni difficili, arrivando fino a Londra, dove metterà in gioco le sue finanze con il supporto della moglie Azzurra, sempre più coinvolta nel nuovo posizionamento della famiglia Savastano. Ellen Pompeo - che nel suo ultimo viaggio in Italia è stata borseggiata - ha, invece, confermato che ritornerà nella sedicesima stagione di Grey's Anatomy:

"Il mio contratto dura fino alla sedicesima stagione e sono completamente obbligata a realizzarla, i numeri sono incredibilmente positivi e la serie è così popolare".