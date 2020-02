Gene Reynolds: morto a 96 anni il co-creatore di M.A.S.H.

Gene Reynolds, creatore della serie M.A.S.H., è morto nella giornata di lunedì a Burbank, in California, all'età di 96 anni. Ad annunciare la triste notizia è stato il Sindacato dei Registi americani di cui lo sceneggiatore, regista e produttore è stato presidente per quattro anni a partire dal 1993.

Gene Reynolds ha creato M.A.S.H. insieme allo sceneggiatore Larry Gelbert, dando vita a una serie cult andata in onda per 11 anni e in grado di conquistare numerosi premi prestigiosi, tra cui Emmy e Peabody.

Thomas Schlamme, presidente del sinsacato dei registi, ha dichiarato: "L'influenza di Gene è stata significativa e duratura. Durante i suoi due mandati con il ruolo di Presidente si è impegnato per rendere il Sindacato più inclusivo, allargando la leadership, incoraggiando i giovani membri ad assumere posizioni importanti, rafforzando i legami tra registi, spingendo il settore a migliorare la situazione sulla diversità e lavorando in modo da modificare gli accordi in modo da permettere ai filmmaker con dei budget ridotti di ottenere dei benefici. L'impegno di Gene è durato molto oltre la fine della sua presidenza e ha partecipato regolarmente agli incontri e non ha mai esitato a condividere la sua opinione".

Nel corso della sua carriera Reynolds ha conquistato 24 nomination ai Primetime Emmy, conquistando 6 vittorie grazie al lavoro compiuto con M.A.S.H. e Lou Grant, lo spinoff del Mary Tyler Moore Show.

La carriera di Eugene Reynolds Blumenthal era iniziata da bambino come attore, seguendo poi il suo sogno di diventare regista.