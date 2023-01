Geena Davis rivela nuovi dettagli sugli abusi di Bill Murray sul set: "Urlava oscenità nei miei confronti"

Nei giorni scorsi è riemerso in rete l'episodio raccontato dall'attrice Geena Davis secondo cui Bill Murray si sarebbe comportato in modo aggressivo e e inappropriato nei suoi confronti. I due si erano incontrati per la prima volta sul set della commedia poliziesca degli anni '90 Scappiamo col malloppo.

"Dovevamo girare una scena e io avevo avuto il permesso dall'assistant director di aspettare che arrivassero i costumi. Pochi secondi dopo vedo Bill Murray, vestito interamente da clown, arrivare da me e urlare profanità nei miei confronti. Mi disse che dovevo muovermi e continuava a urlare, esclamando parolacce verso di me. Tutto questo mentre c'erano altre 100 persone che guardavano il tutto". L'attrice ha poi aggiunto che parlare di questo increscioso episodio le provoca ancora oggi dei danni emotivi: "Mi sono sentita davvero umiliata".

Bill Murray sulle accuse ricevute sul set di Being Mortal: "Ho fatto qualcosa che pensavo fosse divertente"

Geena Davis è soltanto una delle attrici che hanno chiamato in causa Bill Murray per il suo comportamento abusivo. Nel 2021 Lucy Liu ha accusato l'attore di averla pesantemente insultata sul set di Charlie's Angels, mentre nel 2022 Searchlight Pictures ha sospeso la produzione del film di Aziz Ansari per via di un comportamento inappropriato di Bill Murray sul set.