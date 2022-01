Gaspard Ulliel, ai funerali dell'attore anche la bond-girl Lea Seydoux

Celebrità come Lea Seydoux si sono unite alla famiglia di Gaspard Ulliel, questa mattina, per il suo servizio funebre nella chiesa di Saint-Eustache a Parigi.

Oggi, Giovedì 27 Gennaio 2022, dozzine di persone in lutto, e star del calibro di Lea Seydoux, sono state viste fuori dalla chiesa di Saint-Eustache, a Parigi, dove ha avuto luogo il funerale di Gaspard Ulliel. L'attore francese, protagonista della prossima serie Marvel intitolata Moon Knight, è morto il 19 gennaio all'età di 37 anni a causa di un incidente sugli sci.

All'arrivo, i presenti sono stati accolti da un grande ritratto in bianco e nero di Gaspard, in posa con una sigaretta in bocca, che era stato appeso alla ringhiera fuori dalla chiesa. La bond-girl era tra le celebrità presenti, così come l'attrice Catherine Deneuve, Mathieu Amalric e la star di Piccole donne, Louis Garrel.

Anche Isabelle Huppert, l'attrice francese nota per aver recitato in Greta e Elle, era tra le persone in lutto così come il regista del Festival di Cannes Thierry Frémaux. Gaelle Pietri, la compagna di Ulliel, dopo la funzione è stata vista lasciare la chiesa tenendo per mano il figlio di cinque anni.

La notizia della morte di Ulliel è stata annunciata la scorsa settimana in una breve dichiarazione rilasciata dalla sua famiglia, in cui si diceva: "Gaspard Ulliel è morto in un incidente sugli sci questo mercoledì". Secondo l'agenzia di stampa AFP, l'attore stava sciando nella regione delle Alpi della Savoia, intorno alle 16:00, quando si è scontrato con un altro sciatore all'incrocio tra due piste ed ha subito un grave trauma cerebrale.